НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев

Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев

Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, что из себя представляет сегодня донецкая синагога и о ее более чем столетней истории, об отношении евреев к женщинам, и о том, почему в 1939 году НКВД был расстрелян ее раввин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии