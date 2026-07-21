Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев

Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, что из себя представляет сегодня донецкая синагога и о ее более чем столетней истории, об отношении евреев к женщинам, и о том, почему в 1939 году НКВД был расстрелян ее раввин.