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Проба 2

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16 человек рассказали о том, как поставили свое счастье на первое место и вздохнули с облегчением

16 человек рассказали о том, как поставили свое счастье на первое место и вздохнули с облегчением

Какое это счастье — делать то, чего хочешь именно ты. Правда, удается это не всегда. Иногда мешает плотное расписание, мнение общества или «здравый смысл», который диктует жить как все.

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