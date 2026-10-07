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FiNE NEWS

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Почему скрипят сиденья в машине и как от них избавиться: 5 причин и 4 действенных способа

Представьте: вы садитесь в машину, заводите двигатель, и тут — раздражающий скрип сидений. Это не просто мелкая неприятность, а настоящий вызов терпению, особенно если звук раздражает во время поездки.

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