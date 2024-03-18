В Приамурье на Транссибе из-за схода вагонов приостановлено движение поездов

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Водитель легкового автомобиля спровоцировал сход вагонов грузового поезда в Амурской области, приостановлено движение поездов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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