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В Приамурье на Транссибе из-за схода вагонов приостановлено движение поездов

В Приамурье на Транссибе из-за схода вагонов приостановлено движение поездов

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Водитель легкового автомобиля спровоцировал сход вагонов грузового поезда в Амурской области, приостановлено движение поездов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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