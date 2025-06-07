Что случилось ночью, 7 июня 2025 года

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на развитие американской . Документ поручает Федеральному авиационному управлению (FAA) пересмотреть действующие нормы, которые ограничивают применение сверхзвуковых воздушных судов в США.
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