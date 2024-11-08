Отзывчивая Юнта

Елена Евсеева, опекун Юнты:– Знакомьтесь, это Юнта. Чудесная девочка обладает фантастически прекрасным характером и философским взглядом на жизнь, о чём говорят её глаза и достойное поведение при любых обстоятельствах.
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