Сериал «Клон» возвращается на ТВ. Видео

Телеканал «Суббота!» анонсировал возвращение бразильского сериала «Клон» на экраны. Премьера второго сезона запланирована на 3 февраля, сериал будет транслироваться по будням в 19:00 по московскому времени.
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