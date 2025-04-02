Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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  • Надежда Белугина
    Успехов вам, защитники. Возвращайтесь живыми.Пришедшие в пункт...
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В ближайшие выходные будет работать прививочный пункт на Коровинском шоссе

По пятнадцати адресам в САО развернут работу мобильные пункты вакцинации животных от бешенства. По информации Комитета ветеринарии города Москвы, автомобили ветслужбы приедут в жилые кварталы, а также к собачьей площадке на Онежской улице.

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