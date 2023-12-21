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NetEase: Путин не стал терпеть поведение Финляндии и преподал ей урок

NetEase: Путин не стал терпеть поведение Финляндии и преподал ей урок

Обозреватели китайского издания NetEase сообщили, что главе Российской Федерации Владимиру Путину надоело терпеть поведение Финляндии, и он решил «преподать ей урок».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Решение  правильное, но не  дешёвое  для России.Строить оборонительные  сооружения  вдоль границы  немалых денег стоит.Конечно, есть  они там  ещё со времён ВОВ, но  они  уже  обветшали  и устарели морально.
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17 час.
ПС
Павел Смирнов
Деньги уйдут и придут, а вот забота о жизнях наших людей в будущем стоит еще дороже.
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6 час.

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