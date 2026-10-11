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Царьград

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Пловец Егор Корнев побил мировой рекорд на 50 м баттерфляем

Пловец Егор Корнев побил мировой рекорд на 50 м баттерфляем

Петербургский пловец Егор Корнев преодолел 50 метров баттерфляем за 21,28 секунды на этапе Кубка мира в Узбекистане, превысив прежнее достижение швейцарца Ноэ Понти на 0,04 секунды.

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