Intel представила процессоры Lunar Lake. Он превосходит конкурентов по энергоэффективности в играх

Intel представила свои новые мобильные процессоры Lunar Lake, которые сочетают высокую производительность с исключительной энергоэффективностьюIntel вчера анонсировала свои новые мобильные процессоры Lunar Lake, которые демонстрируют высокую энергоэффективность и производительность, опережая конкурентов, таких как Snapdragon X Elite и Ryzen AI 9 HX 370.
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