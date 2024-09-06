Intel представила процессоры Lunar Lake. Он превосходит конкурентов по энергоэффективности в играх

Intel представила свои новые мобильные процессоры Lunar Lake, которые сочетают высокую производительность с исключительной энергоэффективностьюIntel вчера анонсировала свои новые мобильные процессоры Lunar Lake, которые демонстрируют высокую энергоэффективность и производительность, опережая конкурентов, таких как Snapdragon X Elite и Ryzen AI 9 HX 370.