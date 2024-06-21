Много коротких и одна длинная гонка. Превью этапа СМП РСКГ в Казани

Много коротких и одна длинная гонка. Превью этапа СМП РСКГ в КазаниСМП РСКГ21-23 июня впервые в истории автодрома Kazan Ring Canyon пройдет совместный этап чемпионата страны по кольцевым гонкам и Кубка России по гонкам на выносливость.