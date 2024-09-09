В Перу изъяты сотни лягушек, считающихся «виагрой инков»

Незаконную партию лягушек, из которых делают афродизиак, известный как «виагра инков», изъяли в Перу, сообщила национальная служба лесного хозяйства и охраны дикой природы министерства аграрного развития и ирригации Перу.
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