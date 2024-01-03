Георгиев – 1-й вратарь с 20 победами в этом сезоне НХЛ. Он отразил 18 из 22 бросков в игре с «Айлендерс»

Голкипер «Колорадо» отразил 18 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:4 ОТ). В активе россиянина стало 20 побед в 31 игре при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.