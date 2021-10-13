Кабмин выделил дополнительные средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю дополнительного транша на ликвидацию последствий паводков.
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