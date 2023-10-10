Волонтеры просят помощи в спасении слепого Хатико на трассе в Болотном

Соцсети обеспокоены судьбой пса, который обитает на трассе в Болотнинском районе. Комментаторы уже окрестили его «Хатико» — в честь собаки породы акита-ину, которая прославилась своей верностью и многие годы ждала хозяина после его смерти.
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