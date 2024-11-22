Бут: приближенные Трампа готовят канал связи с Кремлем после заявления Путина

Российский общественный деятель, освобожденных из тюрьмы США, Виктор Бут накануне заявил, что команда Трампа ищет канал связи с Кремлем после заявления российского президента Владимира Путина вчера, 21 ноября, пишет «КП.
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