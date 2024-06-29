SEGA объявила об убытках в размере 41 миллиона долларов из-за отмены проектов и реструктуризацииВ своем последнем финансовом отчете SEGA объявила об убытках в размере 41 миллиона долларов из-за падения операционной выручки, которая в 2023 финансовом году упала на 86,7 процента из-за отмены проектов и реструктуризации в европейских офисах… источник.