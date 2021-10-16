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Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"

Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"

В седьмом выпуске "МастерШеф 11" участникам пришлось соревноваться не только в своих кулинарных талантах, но и интеллекте.

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