Daily Storm

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Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели

Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели

Глава МИД республики подчеркнул, что это будет сделано одновременно со ШвециейМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна собирается официально подать заявку на членство в военный блок НАТО уже в середине следующей недели.

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