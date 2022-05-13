Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели

Глава МИД республики подчеркнул, что это будет сделано одновременно со ШвециейМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна собирается официально подать заявку на членство в военный блок НАТО уже в середине следующей недели.
Глава МИД республики подчеркнул, что это будет сделано одновременно со ШвециейМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна собирается официально подать заявку на членство в военный блок НАТО уже в середине следующей недели.
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