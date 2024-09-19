Паранджа и камера: что скрывается за необычным решением пакистанской семьи?

Пакистанский отец, обеспокоенный безопасностью своей дочери, решил пойти на необычный шаг. Он оснастил её специальной камерой, которую закрепил на голове, чтобы иметь возможность всегда быть в курсе её передвижений и событий вокруг.
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