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Царьград

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Посол Жирнов: Афганистан поставляет в Россию товары от сухофруктов до казанов для плова

Посол Жирнов: Афганистан поставляет в Россию товары от сухофруктов до казанов для плова

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал о разнообразии товаров, которые Афганистан экспортирует в Россию, включая сухофрукты, специи и казаны для плова.

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