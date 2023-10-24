Иван Носков: «Работа на госслужбе – это возможность изменить свой город и регион к лучшему»

24 октября в рамках профориентационного проекта «ГосСтарт.Диалог» глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Александром Парамоновым, заместителем министра кадровой политики Нижегородской области Михаилом Курочкиным, заместителем главы города Дзержинска Сергеем Федоровым и заместителем начальника управления культуры, молодежной политики и спорта Максимом Харченко провел встречу со студентами РАНХиГС и Дзержинского филиала ННГУ им.