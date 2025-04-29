В Барнауле почти на все лето "перероют" два важных проспекта из-за ремонта сетей

"Росводоканал" анонсировал масштабные работы на проспекте Социалистическом и Строителей Движение на проспектах Социалистическом и Строителей в Барнауле ограничат практически на все лето из-за масштабных работ на сетях.
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