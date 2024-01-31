Влияет ли «Слово пацана» на подростковую жестокость: мнения экспертов

Виктор Магилинский

Людмила Золотницкая, это видимо человек который ничего не понимает в психологии или провокатор. Поясню! Не надо сравнивать казаков-разбойников с современной молодежью. Если она вспоминает 90-е то должна помнить сколько появилось бригадиров после сериала "Бригада". В настоящее время некоторое количество молодых людей уже выходят на улицу чтобы развлечься, кому-то нахамить, кого-то избить, кого-то обчистить. И это не выдумки а реальность. Мнение, что это фильм для того чтобы понастальгировать глубочайшая ошибка, которая может привести к печальным последствиям. Если родители в фильме увидят семейную драму, то подростки увидят там романтику улицы, верховенство сильного над слабым и веру в безнаказанность. Если сейчас школа занимается только предоставлением образовательных услуг, а не воспитанием подрастающей молодежи, то о каком понимании подобных фильмов можно говорить! В чем заключается провокационность! Прошу обратить внимание на навязчивую рекламу этого фильма. И это все перед выборами президента. Если сейчас навальная молодежь выходит на несанкционированные митинги против власти, то после просмотра выйдут не просто студенты и школьники, но и молодежные боевые группы. Подобное развитие событий должно быть спрогнозировано и приняты соответствующие меры. Кандидаты, не согласные с итогами выборов, в любом случае попытаются результаты оспорить, и начнут раскачивать обстановку в стране, пытаться оказать массовое давление на власть. Зарубежное закулисье будет активно все это поддерживать, спонсировать и участвовать. Кому это выгодно понятно. А нам это надо? Еще один фактор, это подрастающая молодежь из бывших наших республик. Преступность с их стороны просто зашкаливает. Думаете они фильм не посмотрят? А какие выводы сделают знаете? Я думаю, что все понятно без слов. Следовательно считаю, что показ данного фильма в настоящий момент просто ошибочное решение. которое не предусматривает провокационную направленность фильма. А возможно в этом и есть умысел тех, кто так стремится принести фильм о подростковом бандитизме в массы. Проведение СВО и предстоящие выборы должны максимально исключить любые провокации и этот фильм не исключение.