Сбер раскрыл самые частые причины просрочек по кредитам

Самой частой причиной, по которой россияне допускают просрочки по кредитам, стала задержка зарплаты. На нее, согласно проведенному банком опросу, ссылаются 27% заемщиков, рассказал ТАСС директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.