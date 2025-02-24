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Сбер раскрыл самые частые причины просрочек по кредитам

Самой частой причиной, по которой россияне допускают просрочки по кредитам, стала задержка зарплаты. На нее, согласно проведенному банком опросу, ссылаются 27% заемщиков, рассказал ТАСС директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.

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