Новые инфляционные риски, погром в Махачкале, что Израиль делает в секторе Газа и стоит ли ждать IPO Telegram

Военные дисбалансы в российской экономике все больше рискуют отправить ее в инфляционную спираль. Как только ЦБ повысил ставку до 15%, чтобы справиться с инфляцией и девальвацией рубля, влиятельные госкомпании начали лоббировать для себя исключения из жесткой денежно-кредитной политики.