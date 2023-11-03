Новые инфляционные риски, погром в Махачкале, что Израиль делает в секторе Газа и стоит ли ждать IPO Telegram

Военные дисбалансы в российской экономике все больше рискуют отправить ее в инфляционную спираль. Как только ЦБ повысил ставку до 15%, чтобы справиться с инфляцией и девальвацией рубля, влиятельные госкомпании начали лоббировать для себя исключения из жесткой денежно-кредитной политики.
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