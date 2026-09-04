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Красный Север

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Орнитологи обнаружили на Ямале горного гуся с Алтая

Орнитологи обнаружили на Ямале горного гуся с Алтая

Ученые, вернувшиеся с острова Шокальского в акватории Карского моря, зафиксировали появление на Ямале горного гуся — птицы, чьей родной средой обитания традиционно считается Алтай.

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