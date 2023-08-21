В ночь на субботу российские «Герани» уничтожили крупный арсенал на западе Украины

Несекретные материалыВоенное делоПодписатьсяВ ночь на субботу российские «Герани» уничтожили крупный арсенал на западе УкраиныВ ночь на субботу ВС РФ вновь нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам в западных областях Украины.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииTania ЕременкоВ Харькове и Днепропетровске сидят бандерлоги - бомбить надо там и как следует!Ответить11 час.лллина любимцеваМОЛОДЦЫ!!! Так их!! Громи жЫдо-бандэровское отродье!!Ответить5 час.
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