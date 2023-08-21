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В ночь на субботу российские «Герани» уничтожили крупный арсенал на западе Украины

В ночь на субботу российские «Герани» уничтожили крупный арсенал на западе Украины

В ночь на субботу ВС РФ вновь нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам в западных областях Украины.

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Комментарии
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Tania Еременко
В Харькове и Днепропетровске сидят бандерлоги - бомбить надо там и как следует!
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11 час.
лл
лина любимцева
МОЛОДЦЫ!!! Так их!! Громи  жЫдо-бандэровское отродье!!
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5 час.

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