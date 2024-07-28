Волгоградские врачи рассказали о редкой болезни, способной спровоцировать инсульт у детей

Мойа-мойа (в переводе с японского «клубок дыма») - так называется редкое заболевание, характерное для стран Азии, которое было выявлено в Волгоградской области, сообщает "МК в Волгограде" со ссылкой на региональный Комитет здравоохранения .
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