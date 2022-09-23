Какие льготы и выплаты положены мобилизованным из Нижегородской области

Сколько составит зарплата мобилизованных нижегородцев? По данным из Telegram-канала спикера ЗСНО Евгения Люлина, рядовые, сержанты и прапорщики будут ежемесячно получать денежное довольствие и два оклада по должности, это 56,8 — 97,7 тысячи рублей.