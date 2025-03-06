Из них более трети – на контейнерных площадках. По информации администрации Астрахани, с начала текущего года сотрудники МБУ «Чистый город» вывезли на полигон более 2,8 тыс.
С начала года в Астрахани ликвидировали 827 свалок
Комментарии
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Наташа Устинова
А куда вывезли? Теперь что там гора мусора с Эверест? Вот так и засирают Россию вместо утилизации
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19 час.
НУ
Наташа Устинова
Ещё и хвалятся тем что грязь перевезли с одного места на другое вместо настоящей уборки
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19 час.
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