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Чернобыль, гибель жениха и затишье в карьере: сложная судьба актрисы Людмилы Шевель

Чернобыль, гибель жениха и затишье в карьере: сложная судьба актрисы Людмилы Шевель

В 1980-х годах имя Людмилы Шевель знал каждый советский зритель: её портреты печатал «Советский экран», а именитые режиссёры без колебаний прочили ей большую карьеру.

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