Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

Общественный совет при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу передал мотовездеход бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции

Общественный совет при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу передал мотовездеход бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции

Торжественная церемония передачи вездехода прошла в Кемерове у подножия Мемориала Воину-Освободителю Н.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх