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Царьград

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Военные пенсии вырастут на 4% с 1 октября

Военные пенсии вырастут на 4% с 1 октября

С 1 октября пенсионное обеспечение бывших военнослужащих будет проиндексировано на 4%. Однако фактический размер прибавки у каждого получателя окажется индивидуальным, поскольку при расчёте применяется понижающий коэффициент, не позволяющий учитывать денежное довольствие в полном объёме.

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