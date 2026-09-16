Военные пенсии вырастут на 4% с 1 октября

С 1 октября пенсионное обеспечение бывших военнослужащих будет проиндексировано на 4%. Однако фактический размер прибавки у каждого получателя окажется индивидуальным, поскольку при расчёте применяется понижающий коэффициент, не позволяющий учитывать денежное довольствие в полном объёме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Rheinmetall начал...
- Украинский конфли...
- Врач Маматов назв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым