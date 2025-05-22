NanoLetters: найден способ продлить свежесть овощей с помощью микроигл из шелка

Мы все знакомы с чувством вины, когда фрукты и овощи портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Теперь исследователи из Массачусетского технологического института нашли способ продлить срок их хранения: они ввели в растения мелатонин с помощью биоразлагаемых шелковых микроигл.
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