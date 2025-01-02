В Эрмитаж людей также много. Но тут кассы закрываются в 17 часов. Не все, кто стоит в кассы и уже замерз, к сожалению, успеет попасть.
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В Эрмитаж людей также много. Но тут кассы закрываются в 17 часов. Не все, кто стоит в кассы и уже замерз, к сожалению, успеет попасть.