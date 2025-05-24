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Защитник «Трактора» Кэмпфер завершил карьеру. Он набрал 32 очка в 59 играх регулярки-2024/25

Защитник «Трактора» сообщил о своем решении на церемонии закрытия сезона-2024/25. В минувшей регулярке 36-летний американский игрок набрал 32 (10+22) балла в 59 играх.

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