Агарновский: родителей пострадавших подростков в Байкальске могут наказать

В отношении родителей подростков из Иркутской области, распивавших спиртные напитки в доме, где произошла резня, могут быть составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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