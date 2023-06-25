Подразделения связи Балтийского флота отработали организацию связи с боевыми кораблями и авиацией

В мероприятии боевой подготовки приняло участие около 70 военных связистов, было задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники.
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