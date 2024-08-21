Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

644 подписчика

В ЦИК сообщили, что рассмотрят перенос выборов в некоторых муниципалитетах Курской области

В ЦИК сообщили, что рассмотрят перенос выборов в некоторых муниципалитетах Курской области

Ранее Daily Storm узнал, что сотрудников избиркома в регионе обеспечат бронежилетамиЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 21 августа  рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх