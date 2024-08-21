В ЦИК сообщили, что рассмотрят перенос выборов в некоторых муниципалитетах Курской области

Ранее Daily Storm узнал, что сотрудников избиркома в регионе обеспечат бронежилетамиЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 21 августа рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области.
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