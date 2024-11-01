В Шилове мужчина угрожал ножом женщине, отказавшейся от знакомства

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.
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