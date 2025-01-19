Загрязненный мазутом песок обещают вывезти с площадки под Анапой до конца марта

Загрязненный мазутом песок обещают вывезти с площадки под Анапой до конца мартаПостоянного полигона для отходов в хуторе Воскресенском под Анапой не будет, загрязненный песок с площадки временного хранения вывезут до 1 апреля 2025 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии