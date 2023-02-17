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Чемпионат Франции. «Осер» против «Лиона», «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в воскресенье

Чемпионат Франции. «Осер» против «Лиона», «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в воскресенье

«Осер» примет «Лион» в стартовом матче 24-го тура Лиги 1. В субботу «Ницца» сыграет с «Реймсом».  В воскресенье «ПСЖ» будет противостоять «Лиллю», «Монако» Александра Головина сыграет на выезде с «Брестом», «Марсель» – с «Тулузой».

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