В Палехе в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека

Сегодня в Палехе в 07-40 на улице Зиновьева 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта», под управлением 26-летнего молодого человека.