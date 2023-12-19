В Палехе в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека

Сегодня в Палехе в 07-40 на улице Зиновьева 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта», под управлением 26-летнего молодого человека.
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