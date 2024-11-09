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NYP: cотрудники предвыборного штаба Харрис боятся, что им не выплатят зарплату

NYP: cотрудники предвыборного штаба Харрис боятся, что им не выплатят зарплату

Сотрудники предвыборного штаба кандидата от демократов Камалы Харрис боятся, что им не выплатят зарплату на фоне слухов, согласно которым кампания политика имеет около $20 млн долга после состоявшихся концертов звезд.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
А чо так можно было?!  Раньше хоть под коней света кредиты брали, теперь под выборы 😆
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17 час.

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