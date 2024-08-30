Артисты Татьяна Сорокина и Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Для желающих пойти на военную службу по контракту доступен чат-бот в мессенджере Telegram Солистка «Москонцерта» Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.
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