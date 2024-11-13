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МВД: выявлено хищение более 100 млн рублей по программе «Пушкинская карта»

МВД: выявлено хищение более 100 млн рублей по программе «Пушкинская карта»

Силовики задержали московского предпринимателя по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию программы «Пушкинская карта» , сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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