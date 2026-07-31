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Татар-информ

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На V Казанском глобальном молодежном саммите состоятся пять открытых сессий

На V Казанском глобальном молодежном саммите состоятся пять открытых сессий

Одно из мероприятий III Казанского глобального молодежного саммита (2024 год) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На юбилейном, пятом по счету Казанском глобальном молодежном саммите будут организованы пять открытых сессий.

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