На V Казанском глобальном молодежном саммите состоятся пять открытых сессий

Одно из мероприятий III Казанского глобального молодежного саммита (2024 год) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На юбилейном, пятом по счету Казанском глобальном молодежном саммите будут организованы пять открытых сессий.
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