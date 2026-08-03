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Странам ЕС всё сложнее согласовывать новые антироссийские санкции — El País

Странам ЕС всё сложнее согласовывать новые антироссийские санкции — El País

Странам ЕС становится всё сложнее согласовывать новые антироссийские санкции, пишет El País. Для согласования 21-го пакета санкций Брюсселю потребовалось шесть недель переговоров, напоминает испанское издание.

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